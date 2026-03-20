Der Chemiekonzern BASF soll beim geplanten Verkauf von insgesamt 4400 Werkswohnungen einen „sozial verantwortungsvollen Käufer“ auswählen. Das fordern der Ludwigshafener Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU), Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegwerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) nach einem Telefonat am Freitag vor der Landtagswahl. Laut Staatskanzlei wollten sie sich über Wege austauschen, Einfluss zu nehmen, um der Mieterschaft Sicherheit und dem Ludwigshafener Wohnungsmarkt Stabilität zu bieten. Die IGBCE hält mehr als ein Viertel der Anteile an der Vivawest, einem Anbieter von mehr als 120.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Blettner ist kraft Amtes Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Ludwigshafen (GAG), einem kommunalen Wohnungsanbieter mit knapp 13.000 Wohnungen. Blettner hatte bereits über eine Übernahme der BASF-Wohnungen durch die GAG nachgedacht, aber von „einem sehr großen Happen“ und einer großen Herausforderung gesprochen.