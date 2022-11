Jeder Handwerker, der auf Präzision setzt, kennt die Messgeräte von Stabila. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Weil das Geschäft boomt, investiert das Annweilerer Unternehmen 15 Millionen Euro in einen neuen Standort. Wieso fiel die Wahl nach Werken in Tschechien und China nun auf die Region? Das erfahren Sie im ausführlichen Artikel.