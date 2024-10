Das Südpfälzer Traditionsunternehmen Stabila hat es erstmals auf die Top-100-Liste der wachstumsstärksten Mittelständler Deutschlands geschafft. Das Ranking wird seit 2010 jährlich von der Strategieberatung Munich Strategy in Kooperation mit dem „ Handelsblatt“ ermittelt. Der Messgeräte-Hersteller mit Sitz in Annweiler belegt Platz 78 und ist damit erstmals auf diese Liste gekommen. Für das aktuelle Ranking wurden über 8000 deutsche Mittelständler aus unterschiedlichen Branchen anhand ihrer Jahresabschlüsse untersucht. Ausgewertet wurden dafür die zurückliegenden fünf Jahre. Die Wachstumskraft und die Ertragskraft der Unternehmen flossen jeweils zu 50 Prozent in die Wertung ein. „Dies ist eine Bestätigung und Anerkennung unserer Arbeit der vergangenen Jahre“, freut sich Geschäftsführer Ulrich Dähne. Stabila wolle die Erfolgsgeschichte weiterschreiben und damit die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze sichern. Stabila ist für seine hochpräzisen Messwerkzeuge weltweit bekannt. Das Unternehmen hat weltweit über 600 Mitarbeitende, davon 350 in Deutschland. Erst vor Kurzem hat es ein neues Logistikzentrum im Gewerbegebiet Wilgartswiesen/Hauenstein eröffnet. Das 1889 gegründete Unternehmen erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro.