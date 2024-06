Ob in Deutschland, USA oder Australien – kein Handwerker, der etwas auf sich hält, kommt an Stabila vorbei. Bei hochpräzisen Messwerkzeugen ist das Pfälzer Unternehmen Weltmarktführer. Nun eröffnet es einen neuen Standort – um weiter zu wachsen. 15 Millionen Euro investiert Stabila, das seit 135 Jahren in Familienbesitz ist, in das Logistikzentrum im neuen Interkommunalen Gewerbegebiet Wilgartswiesen/Hauenstein. Mit 24.000 Quadratmeter Fläche – 40 Prozent des Gesamtareals „Im Neufeld“ – sind die Südpfälzer Anker-Investor. Alle fertigen Stabila-Produkte aus den Werken in Annweiler, Tschechien und China werden nun dort gelagert und kommissioniert. Der neue Standort soll Triebfeder für weiteres Wachstum des Messgeräteherstellers sein. Und der Geschäftsführer denkt auch darüber nach, die China-Produktion zurück nach Deutschland zu holen. Doch wohin: an den Stammsitz Annweiler oder den neuen Standort Wilgartswiesen?