2010 in Barcelona gewann Lisa Ryzih EM-Bronze, 2016 in Amsterdam EM-Silber. Jetzt, kurz vor den Europameisterschaften in München, gab die 33 Jahre alte Stabhochspringerin vom ABC Ludwigshafen ihren Rücktritt bekannt. „Eine Karriere ist endlich“, sagte die promovierte Psychologin, „diese Endlichkeit ist körperlich bei mir angekommen“. Lisa Ryzih wurde in Omsk/Sibirien geboren, kam mit ihrer Familie nach Ulm, als sie drei Jahre alt war, dann zogen sie aus sportlichen Gründen nach Zweibrücken weiter. Das LAZ war ihre erste Heimat. Mit dem Umzug nach Sausenheim kam auch der Wechsel zum ABC Ludwigshafen.