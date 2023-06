Eine wichtige Verkehrsader in der Südpfalz wird früher befahrbar sein als gedacht. Die Arbeiten in der Gemeinde Edesheim liegen vor dem Zeitplan, der Ausbau der Staatsstraße, die Edenkoben und Landau verbindet, soll schon bald nach fast zwei Jahren abgeschlossen sein. Die Dorfbewohner sehen trotzdem derzeit rot. Das hängt mit der neuen Verkehrsregelung an einer Kreuzung zusammen. Zum ausführlichen Artikel gelangen Sie hier.