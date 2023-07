Ein Langzeitprojekt in der Südpfalz geht zu Ende, und zwar früher als erwartet. Voraussichtlich schon ab Freitag und damit etwa ein Vierteljahr eher als gedacht, wird die Staatsstraße in Edesheim wieder uneingeschränkt befahrbar sein. Das heißt für Dorfbewohner und insbesondere für den Durchgangsverkehr, dass sich die Fahrzeit deutlich verkürzt. Autofahrer müssen dann keine Umleitungen mehr nehmen, die sie in den vergangenen zwei Jahren auch über die A65 und durch die Nachbarorte rund um Edesheim oder über Schleichwege über Wirtschaftswege und durch Wohngebiete führte. Vor fast zwei Jahren war Startschuss für den Ausbau der mehr als einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt, zuletzt war der südliche Bereich gesperrt. Mit ein Grund für den früheren Abschluss des Projektes: An der Wasserleitung, die auf der Strecke ebenso wie die Gehwege erneuert wurde, musste in einem Bereich keine Hand angelegt werden, an anderer Stelle konnten die Arbeiten einfacher erledigt werden. LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft lobt die Leistung der Firma Eiffage: „Schon seit dem Frühjahr wurde hier sehr konzentriert und zielorientiert gearbeitet.“