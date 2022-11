Der Vorstand der Stiftung Hambacher Schloss hat in seiner gestrigen Sitzung Innenstaatssekretärin Simone Schneider einstimmig zu seiner Vorsitzenden gewählt. Schneider war erst am 22. November in den Stiftungsvorstand berufen worden.

Die Staatssekretärin hatte im Vorfeld der Wahl die neue Dauerausstellung und damit das Herzstück des Schlosses besichtigt. Dort wird zum einen die Geschichte des Hambacher Festes von 1832 vermittelt, zum anderen findet unter dem Motto „Farbe bekennen!“ der Brückenschlag in die Gegenwart statt. Eine Vielzahl interaktiver Stationen laden dazu ein, mitzumachen, abzustimmen und zu kommentieren.

Ins Leben gerufen wurde die Stiftung im Jahr 2002 vom Land Rheinland-Pfalz, dem Landkreis Bad Dürkheim, dem Bezirksverband der Pfalz sowie der Stadt Neustadt an der Weinstraße. Den Vorsitz wählt der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des Landes aus seiner Mitte. Ziel der Stiftung ist es, das Hambacher Schloss als Kultur- und Baudenkmal sowie als bedeutende Stätte für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland und die europäische Zusammenarbeit zu erhalten und zu pflegen.