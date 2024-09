Frisch aus Japan zurück und vor der Reise nach New York zur Vollversammlung der Vereinten Nationen gibt der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner (Grüne), bei einer Tasse Kaffee in der RHEINPFALZ-Lokalredaktion in Germersheim Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Dabei geht es auch um die persönliche Belastung in Krisensituationen und die mögliche Abschiebung von Geflüchteten. Mehr dazu lesen Sie hier.