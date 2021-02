Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung haben im vergangenen Jahr 139,6 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. In einer ersten Berechnung war das Statistische Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden von einem Minus von 158,2 Milliarden Euro ausgegangen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Haushaltsdefizit bei 4,2 Prozent. Das war das zweithöchste Minus seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Defizit des Jahres 1995. Damals wurden die Schulden der Treuhand in den Staatshaushalt übernommen.

Den Ausgaben für milliardenschwere Hilfspakete zur Stützung der Wirtschaft in der Krise standen 2020 sinkende Einnahmen gegenüber. Das Steueraufkommen verringerte sich deutlich, auch weil die Mehrwertsteuer vom 1. Juli an für ein halbes Jahr gesenkt worden war. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vierten Quartal 2020 trotz des zweiten Lockdowns wieder gestiegen. Ökonomen und die Bundesregierung rechnen damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr wieder an Schwung gewinnt.