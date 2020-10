Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Landrat Winfried Hirschberger eingeleitet – wegen des Anfangsverdachts auf Untreue zum Nachteil des Kreises Kusel. Das hat die Staatsanwaltschaft am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Der Anfangsverdacht ergebe sich aus dem Prüfbericht des Landesrechnungshofs zu vier Punkten.

Dabei handele es sich zum einen darum, dass sich der Kreis mit 70.000 Euro an der Finanzierung des Umbaus des späteren Hauses Pfälzer Bergland beteiligt habe, ohne dass es dafür einen Beschluss der Gremien gegeben habe. Weiterhin seien übertarifliche Zulagen ohne rechtliche Grundlagen an zwei Mitarbeiter gezahlt worden – in einem Falle, um diesem trotz Wechsels in eine niedrigere Tarifgruppe dasselbe Leistungsniveau zu gewähren.

Und schließlich geht es laut Staatsanwaltschaft um eine versorgungsrechtliche Ausgleichszahlung in Höhe von 118.000 Euro, weil bei einer Beamtenübernahme versäumt worden sei, die Zustimmung des bisherigen Dienstherrn einzuholen. „Der ehemalige Landrat soll für diese Maßnahmen verantwortlich sein“, heißt es in der Erklärung. Nun liefen die Ermittlungen. Insbesondere werde der frühere Landrat dazu angehört.

Hirschberger wollte sich auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montag nicht zu dem Ermittlungsverfahren äußern, betonte aber, es liefe bereits seit Dezember 2019 ein Ermittlungsverfahren gegen ihn in dieser Sache. Dieses sei durch eine Strafanzeige ausgelöst worden. Gleichlautend äußerte sich sein Anwalt, Franz Schermer aus Kaiserslautern. Von wem diese Anzeige gestellt worden sei, wisse er nicht, sagte Schermer.