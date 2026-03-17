Tötung von Gerichtsvollzieher Staatsanwaltschaft: Heimtückischer und grausamer Mord

Die Tat ereignete sich am 25. November in diesem Haus in Oberbexbach, der ehemaligen Gaststätte Q.
Die Tat ereignete sich am 25. November in diesem Haus in Oberbexbach, der ehemaligen Gaststätte Q.

Die Staatsanwaltschaft des Saarlandes hat einen 42-jährigen Deutschen angeklagt, der mit einem Jagdmesser 13-mal zugestochen haben soll.

Am 25. November 2025 kam ein Obergerichtsvollzieher aus Höchen zu Tode, als er eine Wohnung in Bexbach zwangsräumen wollte. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat den mutmaßlichen Täter, einen 42 Jahre alten Deutschen, jetzt wegen Mordes angeklagt.

Die Strafverfolger werfen den Mieter vor, dem Gerichtsvollzieher mit einem Jagdmesser „13 massive Stich- und Schnittverletzungen an Kopf, Hals, Oberkörper und Armen zugefügt“ zu haben, die „weit über das zur Tötung erforderliche Maß hinaus Schmerzen bereitet“ hätten. Deshalb geht die Staatsanwaltschaft nicht nur von einer heimtückischen, sondern auch von einer grausamen Tat aus.

Der erfahrene Gerichtsvollzieher hatte an jenem Morgen die Zwangsräumung der Wohnung des 42-Jährigen vollziehen wollen, weil dieser seine Miete nicht bezahlt hatte. Die schriftliche Ankündigung der Räumung hatte der Mieter nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht zur Kenntnis genommen. Der Beschuldigte habe die Tat vor Ort gestanden und sich festnehmen lassen. Zunächst kam er in Untersuchungshaft, wurde nach Einholung eines psychiatrischen Gutachtens aber in einem forensischen Krankenhaus untergebracht, weil der dringende Verdacht bestand, dass der Mann „für die Allgemeinheit gefährlich sein könnte“, so die Ermittler.

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