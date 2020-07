Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, die zentral für Cybercrime-Delikte zuständig ist, hat gegen drei Angeschuldigte im Alter von 23, 26 und 28 Jahren aus dem Raum Landau und Mannheim Anklage zur Großen Strafkammer des Landgerichts Landau wegen Computerbetruges in zwölf Fällen erhoben. Das Trio soll einen Schaden von knapp 800.000 Euro verursacht haben.

Den Angeschuldigten werde vorgeworfen, Teil einer Tätergruppierung gewesen zu sein, die sich über das Internet koordinierte, um Konten ahnungsloser Bankkunden zu „plündern“, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Dabei seien ausschließlich Personen oder Firmen in das Visier der Täter geraten, die über einen Online-Banking-Zugang verfügten und sich des sogenannten mTAN- oder Push-TAN-Verfahrens bedienten, um Überweisungen zu autorisieren. Hierbei werden die Codes zur Bestätigung einer online in Auftrag gegebenen Überweisung auf das eigene Mobiltelefon – etwa in Form einer SMS – übermittelt.