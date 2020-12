Die Corona-Lage in den Krankenhäusern ist laut der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) „alarmierend“. Das St.-Vincentius-Krankenhaus hat wegen der angespannten Personallage nun weitere Konsequenzen gezogen: Dort gilt nun ein Aufnahmestopp in der Notaufnahme. „Wir haben unsere Notaufnahme bei der Rettungsleitstelle abgemeldet, das heißt Krankentransporte müssen Notfälle zu anderen Kliniken fahren“, erklärt Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer. Privatpersonen könnten sich jedoch weiterhin jederzeit in der Notaufnahme melden, betont Fischer. Die Rettungsdienste müssten allerdings auf andere Krankenhäuser ausweichen.

