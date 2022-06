Der beim 1. FC Kaiserslautern nie glücklich gewordene Stürmer Lucas Röser hat einen neuen Verein gefunden. Der 28 Jahre alte Stürmer, dessen Vertrag bei den Roten Teufeln zum 30. Juni ausgelaufen wäre, schließt sich dem Regionalligisten SSV Ulm an. Dort hatte bereits der ehemalige Kaiserslauterer Torwart Lorenz Otto einen Kontrakt unterzeichnet. In einer Mitteilung des SSV Ulm zeigte Röser sich „sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins“ und ergänzte: „Für mich ist es der richtige Zeitpunkt, um wieder voll anzugreifen.“ Röser war in der kompletten vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Der gebürtige Ludwigshafener erhält einen Zweijahresvertrag.