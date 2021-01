In der Donnerstagspartie gegen die Schwenninger Wild Wings (18.30 Uhr, SAP-Arena) und auch am Sonntag bei den Augsburger Panthern wird Stürmer Tommi Huhtala den Adlern Mannheim angeschlagen fehlen. Laut Trainer Pavel Gross handelt es sich bei der Verletzung aber nicht um etwas, das ihn „fünf oder sechs Wochen“ außer Gefecht setzt. Nicht abwegig ist im Schwenningen-Spiel das Debüt des neuen Verteidigers Craig Schira (32). „Er wird uns mehr Stabilität geben, er kann unangenehm spielen“, glaubt Mike Pellegrims, im Trainerteam der Adler für die Defender zuständig. Der Kanadier Schira kam am Neujahrstag aus Schweden, seine Quarantäne ist abgelaufen. Sind die abschließenden Corona-Test negativ, „könnte er ein Option sein“. Das gilt auch für Jungstürmer Florian Elias, der zuletzt bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada auftrumpfte. Brendan Shinnimin, jüngst angeschlagen, könnte ebenfalls schon am Donnerstag ins Team zurückkehren.