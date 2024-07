Der designierte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird um 11 Uhr bekannt geben, wer ihm im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales nachfolgen wird. Das Ministerium hat zu einer Pressekonferenz eingeladen. Weitere Veränderungen auf Ministerebene hat Schweitzer zunächst ausgeschlossen. Am 10. Juli soll er vom Landtag als Nachfolger von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewählt werden, die ihren Rückzug damit begründete, dass sie nicht mehr die volle Kraft für die Amtsausübung habe. Doch in der zweiten Reihe steht ein größeres Stühlerücken an. Nach einem Bericht der „Rhein-Zeitung“ und des „Trierischen Volksfreundes“ wird der aus Kaiserslautern stammende Daniel Stich (SPD), bisher Ministerialdirektor im rheinland-pfälzischen Gesundheits- und Wissenschaftsministerium, neuer Staatssekretär im Innenministerium von Michael Ebling (SPD). Dafür werde eine der bisherigen Staatssekretärinnen in diesem Haus, die Nordpfälzerin Nicole Steingaß, als Staatssekretärin ins Gesundheits- und Wissenschaftsministerium wechseln. Bisher war sie für den Wiederaufbau im Ahrtal zuständig. Derzeit ist Denis Alt aus dem Kreis Bad Kreuznach Gesundheitsstaatssekretär im Haus von Minister Clemens Hoch. Er soll ins Sozialministerium wechseln, wo Fedor Ruhose einen Platz frei macht. Schweitzer wird Ruhose als Chef der Staatskanzlei in die Regierungszentrale mitnehmen.