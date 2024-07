Stühle und Tische sind in einer Speyerer Gaststätte nach einem Streit geflogen. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich ein 26-jähriger Mann am Sonntag gegen 20.40 Uhr mehrfach über den Notruf der Polizei und schilderte verschiedene gerade stattfindende körperliche Auseinandersetzungen in einer Gaststätte in der Schützenstraße. Die Polizeibeamten konnten vor Ort jedoch keine Streitigkeiten feststellen, woraufhin der 26-Jährige einen Platzverweis erhielt, welchem er jedoch nicht nachkam. Stattdessen geriet er mit seinem 47-jährigen Vater in Streit, woraufhin Stühle und Tische geworfen wurden. Sowohl Vater als auch Sohn wurden hierdurch leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Außerdem wurden gegen ihn Strafanzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen und der Körperverletzung aufgenommen.