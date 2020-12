[Aktualisiert: 18.25 Uhr] Im Ludwigshafener Stadtgebiet ist es am Montagvormittag zu Störungen im Straßenbahnverkehr gekommen. Grund dafür sind zwei Unfälle: So hat nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ein Bagger um 11.11 Uhr in Höhe des Hack-Museums eine Oberleitung beschädigt. Eine Bahn der Linie 4 blieb dadurch liegen. Verletzt wurde niemand. Die Reparaturarbeiten liefen bis zirka 13.15 Uhr. Dann konnte nach zwei Testfahrten die Strecke wieder freigegeben werden. Außerdem ist in Friesenheim eine Bahn der Linie 7 um 10.16 Uhr aus dem Gleis gesprungen und versperrte die Brunckstraße. Ein Fahrgast wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Bahn fuhr in Richtung Oppau und war aus noch ungeklärter Ursache mit mehreren Rädern in einer Kurve in Höhe der Haltestelle Schopenhauerstraße von den Schienen gesprungen. Die entgleiste Straßenbahn blockierte die Brunckstraße stadteinwärts. Der Verkehr wurde in Richtung Sternstraße abgeleitet. Busse fuhren als Ersatz für die Bahnen. Die Tram wurde um 17 Uhr wieder aufs Gleis gesetzt und in den Betriebshof nach Rheingönheim abgeschleppt, wo sie nun untersucht wird. Ab 18 Uhr lief der reguläre Straßenbahnverkehr nach Oppau wieder an. Die Polizei sucht Zeugen für die Entgleisung, Hinweise unter Telefon 0621/963-2222. Durch die Unfälle ist es zu Verspätungen im Straßenbahnverkehr gekommen. Einige Bahnen mussten Umleitungen fahren. Betroffen waren die Linien 4,4a, 9 und 10.