In Otterstadt, Waldsee, Schifferstadt, Speyer-Nord und Hanhofen ist seit Dienstag das Mobilfunknetz gestört. Als Grund gibt die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG auf ihrer Internetseite eine Basisstation an, die „im Moment nicht einwandfrei“ funktioniere. Es kommt zu Problemen beim Telefonieren und im Internet surfen. Der Telekommunikationskonzern teilte auf Anfrage mit, dass die Netztechniker sofort reagiert hätten und „mit Hochdruck an der Beseitigung der Beeinträchtigung“ arbeiteten. Einen genauen Zeitpunkt, wann die Arbeiten abgeschlossen sind, konnte der Firmensprecher nicht nennen. Auskunft zur Ursache des Problems an der Basisstation gab er nicht.

Die Frage, ob grundsätzlich weitere Funkmasten geplant sind, um die Mobilfunkabdeckung in den genannten Orten zu verbessern, verneinte der Telefónica-Sprecher. „Dazu bestehen aktuell keine Planungen“, sagte er.