[Aktualisiert: 6.46 Uhr] Am Donnerstagmorgen hat es eine Störung in den Fest- und Mobilfunknetzen in der Süd- und Südwestpfalz gegeben. Wie die Integrierte Leitstelle Südpfalz in Landau über die Warn-App Katwarn mitteilte, war davon vermutlich auch der Notruf betroffen. Die Störung dauerte bis 6.43 Uhr an.