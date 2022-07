[Aktualisiert 16.23] Der Verkehr nach Mannheim rollt wieder. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag mitteilte, laufe der Verkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen nach einer Oberleitungsstörung wieder an. Auch der Fernverkehr fährt mit ein paar Ausnahmen wieder bis zum Mannheimer Hauptbahnhof. Laut der Deutschen Bahn wird die beschädigte Oberleitung derzeit repariert. Von der Reparatur direkt betroffen sei aktuell nur noch die S6 zwischen Mannheim und Groß Rohrheim. Hier fallen die Züge weiterhin aus. Ebenso kommt es auf der gesamten Strecke weiterhin zu Verzögerungen und Zugausfällen. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis Mittwoch andauern.

Oberleitungsstörung legt Zugverkehr lahm

Am Morgen hat es am Mannheimer Hauptbahnhof eine Oberleitungsstörung gegeben. Zwischen Ludwigshafen und Mannheim fuhren zeitweise gar keine Züge mehr. Von der Störung war der Regionalverkehr in weiten Teilen der Pfalz betroffen, Reisende saßen zwischenzeitlich an Pfälzer Bahnhöfen fest. Ausfallende Züge nach Mannheim hatte die Deutsche Bahn später teilweise mit Bussen ersetzt. Laut DB mussten auch Fernzüge umgeleitet werden. Sie hielten stattdessen in Mannheim-Friedrichsfeld und Heidelberg. Die Ursache für die Störung sei laut einer DB-Sprecherin noch nicht bekannt.

Auf Anfrage teilte die RNV mit, dass es durch die Zugausfälle bei der DB zwischen Mannheim und Ludwigshafen sowie nach Heidelberg zu einer höheren Auslastung der Straßenbahnen gekommen war.

Da es immer noch zu Verzögerungen kommen, weist die DB darauf hin, das Fahrgäste mehr Zeit für ihre Fahrt einkalkulieren sollten. Vor Fahrtantritt wird Reisenden empfohlen, sich auf reiseauskunft.bahn.de oder über den DB Navigator über ihre Verbindungen zu informieren.