Aufgrund einer Stellwerksstörung in Landau ist der Zugverkehr in der Südpfalz am Mittwochmorgen unterbrochen. Das hat die Deutsche Bahn gegen 3.30 Uhr mitgeteilt. Betroffen sind die Linien RE6 (Karlsruhe–Winden–Neustadt), RB51 (Karlsruhe–Landau–Neustadt), RB53 (Neustadt–Landau–Wissembourg), RB54 (Winden–Bad Bergzabern) und RB55 (Landau–Annweiler).

Wie die Bahn informiert, enden die Züge aus Karlsruhe derzeit in Winden. Zwischen Winden und Neustadt entfallen die Züge komplett. Dort ist seit 4.30 Uhr ein Busnotverkehr mit vier Fahrzeugen eingerichtet, der alle Haltestellen unterwegs bedient.

Beeinträchtigung bis mittags

Auf den anderen Linien entfallen alle Züge. Seit 5.10 Uhr gibt es zwischen Winden und Wissembourg ebenfalls einen Busnotverkehr mit zwei Fahrzeugen. Weiterer Ersatzverkehr sei in Planung, so die Bahn.

Die Beeinträchtigung im Zugverkehr werde voraussichtlich bis mittags andauern. Bahnfahrer sollten bis dahin mehr Zeit einplanen und sich aktuell über die Bahn-App oder im Internet unter www.bahn.de/Reiseauskunft über ihre Zugverbindung informieren.