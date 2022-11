Mit einer massiven Störung ihrer Dienste haben am Donnerstagnachmittag alle großen deutschen Handynetz- und Telefonanbieter zu kämpfen. Auf der Webseite „Allestörungen“ wird ein starker Anstieg der Störungsmeldungen in den einzelnen Netzen angezeigt. Dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) bestätige O2, dass es sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetz Probleme gebe. Auf Twitter teilte O2 mit, dass eine „Störung an einem Voice-Server“ vorliege.

Wir berichten weiter.