Verbrecherjagd, Verkehrskontrollen, Corona-Pandemie: Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat im Alltag oft nichts zu lachen. Doch manchmal müssen auch die Ordnungshüter schmunzeln, wie ein Blick auf kuriose Polizeimeldungen des zu Ende gehenden Jahres zeigt.

Kerzenschein

Bei abendlichem Kerzenschein sind Trauungen besonders romantisch. Das dachte sich offenbar Ende November ein Brautpaar in Jockgrim (Kreis Germersheim). Ein Anwohnerin hatte in dem Gebäude der Verbandsgemeinde verdächtiges Lichtflackern und Menschen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden aber keine Einbrecher, sondern Braut, Bräutigam und einen Standesbeamten vor. Nach kurzer Unterbrechung und Gratulation konnte die Trauung weitergehen.

Wurfgeschosse

Vermutlich aus Eifersucht bewarf eine 27-Jährige im November in Kaiserslautern zwei Bäckereiverkäuferinnen mit Berlinern. Ihr Freund hatte sein Handy zuvor beim Einkaufen auf der Theke des Geschäfts liegenlassen. Als die 27-Jährige anrief, nahm eine Frau ab. Sie vermutete laut Polizei, dass ihr Freund eine Affäre hat, ging in die Bäckerei, kaufte frische Berliner und warf sie unter Beschimpfungen auf die Verkäuferinnen.

Rehbock

Einen ungewöhnlichen Einbrecher fanden Polizisten in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) in einer Arztpraxis: Ein junger Rehbock hatte im Oktober die Eingangstür des Hauses durchbrochen und sich in hinteren Räumen versteckt. Der Rehbock war kein Unbekannter: Er war zuvor schon mehrmals am Ortsrand gesichtet worden, Kinder hatten ihm den Namen „Hansi“ gegeben. Feuerwehr und Tierschützer fingen das unversehrte Tier ein und entließen es in die Freiheit.

Saugroboter

Einbrecher, die gar keine sind: Damit machte im September auch die Polizei in Neuwied Erfahrung. Ein Mann hatte nachts verdächtige Geräusche in seinem Haus gehört und geglaubt, dass Einbrecher ihr Unwesen trieben. Er schloss sich ins Schlafzimmer ein und alarmierte die Polizei. Eine Streife entdeckte den Störenfried: einen Staubsaugroboter, der sich selbstständig gemacht hatte.

„Schwarzfahrerin“

Mit einer „Schwarzfahrerin“ der besonderen Art hatte es die Bundespolizei im Juni in einer Regionalbahn zwischen Kruft und Koblenz zu tun. Dort war eine allein reisende Husky-Hündin einer Zugbegleiterin aufgefallen. Die zur Hilfe gerufenen Beamten nahmen das Tier am Hauptbahnhof Koblenz in Obhut. Nach einigen Ermittlungen konnte der Halter der Hündin schließlich ausfindig gemacht werden und die Ausreißerin wieder mit nach Hause nehmen.

Schnarcher

Lauter als die Polizei erlaubt war offenkundig das Schnarchen eines Mannes, das im Mai einen Polizeieinsatz in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) auslöste. Ein Nachbar und auch die alarmierte Streife hörten laute und mysteriöse Geräusche aus der offen stehenden Haustür eines Wohnhauses. Wie sich herausstellte, stammten diese vom Eigentümer der Wohnung, der offensichtlich am Abend Alkohol getrunken und vergessen hatte, seine Haustür zu schließen.

Versteckspiel

Beim Spielen mit seinen Kindern geriet ein Familienvater im Mai in Kaiserslautern ungewollt ins Visier der Polizei. Zeugen riefen die Beamten, weil sie einen Mann dabei beobachtet hatten, wie er verdächtig um ein Mehrfamilienhaus herum schlich und immer wieder hinter Hecken und Autos verschwand. Die Polizisten fanden den Verdächtigen: einen Familienvater, der mit seinen Kindern Verstecken spielte.

Ballerspiel

Laute Schreie aus der Nachbarwohnung ließen einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) im April Schlimmes befürchten - er verständigte die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie allerdings fest, dass sie es nicht etwa mit einem Fall häuslicher Gewalt zu tun hatten oder jemand Hilfe brauchte. Der 13-jährige Nachbarjunge hatte ein Computerspiel gespielt und sich dabei in ziemlich lautstarke Begeisterung gesteigert. Nach der Ermahnung, jetzt etwas leiser beim Monster-Abballern zu sein, konnte er weiterspielen.

Kauknochen

Nach einem Knall entdeckte ein 30-Jähriger im Februar in Neustadt an der Weinstraße einen Knochen auf seinem Balkon. Da über ihm niemand wohnte, kam ihm die Sache komisch vor und er rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Fundstück um einen industriell gefertigten Hundekauknochen handelte. Wie genau er auf den Balkon kam, wurde nie geklärt. Die Beamten jedenfalls vermuteten, dass ein diebischer Vogel den Knochen gestohlen und über dem Balkon fallen gelassen hatte. „Der Dieb konnte nicht mehr ermittelt werden“, heißt es im Polizeibericht.