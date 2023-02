Dass es in der Pfalz, speziell in der Rheinebene, Erdbeben geben kann, weiß jeder, der mehr als ein paar Jahre hier gewohnt hat. Wirklich starke Beben – auch im Nachgang eines stärkeren Bebens irgendwo anders auf der Welt – sind möglich, aber selten, sagt die Wissenschaft. Und der größte Industriebetrieb der Pfalz wähnt sich sicher.

Der größte Teil der Pfalz, insbesondere der Rheingraben, ist Erdbebengebiet. Im Rheingraben gelten Beben der Stärke 6,5 bis 7 als möglich; laut der in Deutschland gültigen Einteilung von Erdbebenzonen liegt er in der Zone 1, wo in einem Zeitraum von 475 Jahren mit einem solchen Beben zu rechnen ist. Dabei ist der Süden des Rheintals stärker gefährdet: Das stärkste dokumentierte Beben im Rheingraben hat sich im Jahr 1356 in der Nähe von Basel ereignet. Basierend auf historischen Schilderungen wird seine Stärke auf 6 bis 7 geschätzt. Es soll, je nach Quelle, Hunderte bis Tausende Tote gegeben haben, Basel lag in Trümmern.

Damit ein Beben heute nicht wieder so schwere Folgen hat, müssen Neubauten entsprechend widerstandsfähig konstruiert sein. In Rheinland-Pfalz gibt es dafür keine landesspezifischen Vorschriften, gibt das Finanzministerium des Landes Auskunft, das auch für das Bauen zuständig ist. Doch Architekten und Statiker müssen beim Planen neuer Gebäude beachten, wie groß das Bebenrisiko ist, und die entsprechenden Regeln einer seit den 80-er Jahre geltenden DIN umsetzen. Ältere Bauten sind deshalb unter Umständen gefährdeter, sollte die Erde in der Pfalz einmal heftiger beben. Laut dem Professor für Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern, Hamid Sadegh-Azar, können ältere Häuser aber auch erdbebensicherer gemacht werden, etwa durch Stahl-Einbauten, eine spezielle Verstärkung der bestehenden Wände oder zusätzliche Wände. Die größte zusammenhängende Industrieanlage der Pfalz ist laut Selbstauskunft gegen Erdbeben durchaus geschützt: In den Anlagen der BASF seien bereits im Design „Belastungsfälle“ mitbedacht, gibt der Chemiekonzern Auskunft, und zu diesen zählten eingedenk des Risikos im Rheingraben auch Erdbeben. Der Ernstfall ist für diese Anlagen noch nicht eingetreten, so die BASF: Bisher habe es keine Schäden durch Beben an der Anlage gegeben.

Erdbebenwarnungen, die – beispielsweise im Nachgang des großen Bebens in der Türkei und Syrien – in Sozialen Netzwerken kursieren, solle man „keinen Glauben schenken“, sagt der Geophysiker Andreas Schäfer vom Zentrum für Katastrophenmanagement und Risikoreduzierende Technologie des KIT (Karlsruher Institut für Technologie). Denn Erdbeben vorherzusagen, gilt beim derzeitigen Stand der Forschung als praktisch unmöglich. Zwar gebe es durchaus Fälle, in denen Erdbeben als „Cluster“ aufträten, das heißt, in zeitlicher Häufung, sagt Schäfer. Dennoch: Es sei unmöglich zu sagen, ob sich das nächste Erdbeben morgen oder erst in 100 Jahren ereignen werde und ob es „hier um die Ecke oder 100 Kilometer weiter“ sein werde, so Geophysiker Schäfer. „Sicher ist lediglich, dass es eines Tages da ist.“