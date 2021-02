Am Wochenende ist ein Kind der städtischen Kindertagesstätte Hans-Holbein-Straße positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Stadtverwaltung am Montagvormittag mitgeteilt. Den Angaben zufolge muss eine Gruppe mit 15 Kindern und drei Mitarbeiterinnen in Quarantäne. Betroffen sei davon auch eine Mutter, deren Kind sich in der Eingewöhnungsphase befindet. Die Dauer der Quarantänemaßnahmen liegt je nach Art des Kontakts zu dem infizierten Kind zwischen zehn und 14 Tagen.

