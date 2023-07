Ganztagskinder sollen in ihrer Kita ein warmes Mittagessen bekommen. Weil der Bedarf steigt, will die Grünstadter Verwaltung einen externen Caterer engagieren. Welche Einrichtungen er beliefern soll, was finanziell auf die betroffenen Eltern zukommt und warum sich Fragen nach der Gerechtigkeit aufdrängen: Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt’s im ausführlichen Artikel.