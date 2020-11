Im Corona-Jahr ohne Weihnachtsmärkte soll reichlich Beleuchtung trotz allem für festliche Stimmung in rheinland-pfälzischen Städten sorgen. In Mainz solle durch das Licht auch Zuversicht in schwierigen Zeiten vermittelt werden, sagte Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU). In Koblenz wird die Firma, die eigentlich in die Planung des Weihnachtsmarkts involviert war, in der Altstadt Weihnachtsbäume aufstellen sowie Lichterketten aufhängen. Trier setzt auf viel Grün, unter anderem sollen erstmals mehrere Meter hohe, geschmückte Bäume aus dem Stadtwald auf dem Hauptmarkt und dem Kornmarkt aufgestellt werden. Zusätzliche 60 kleinere, geschmückte Bäume sollen zudem in den Einkaufsstraßen für vorweihnachtliches Flair sorgen.