Unter hochsommerlichen Hitzetagen leiden besonders die Menschen in Innenstädten. Gegensteuern ist mühsam, aber machbar: Sascha Henninger, Professor und Stadtklimatologe an der Technischen Universität, hat Juni Huber im Interview erklärt, warum möglichst viel Grün in die Stadt muss – und was er von Reizthemen wie Schottergärten oder der Verbannung von Autos aus den Städten hält.

Das Interview können Sie hier lesen.