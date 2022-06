Was die RHEINPFALZ am Dienstag berichtet hatte, ist nun offiziell bestätigt: Fußball-Regionalligist SSV Ulm verkündete auf seiner Homepage die Verpflichtung des 21-jährigen Lorenz Otto, der in der vergangenen Saison hinter Matheo Raab und Avdo Spahic als Torwart Nummer drei im Kader des 1. FC Kaiserslautern gestanden hatte. Ottos Vertrag wäre am 30. Juni ausgelaufen.