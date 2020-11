Den bisher höchsten Anstieg von laborbestätigten Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages in Frankenthal hat das Landesuntersuchungsamt am Montagnachmittag gemeldet: Demnach erhöhte sich die Anzahl der nachgewiesenen Ansteckungen gegenüber dem Vortag um 38 auf 509; 268 Fälle davon werden als akut geführt. Am Sonntag waren lediglich fünf neue Fälle gemeldet worden. Der Inzidenzwert, der anzeigt, wie viele gemeldete Neuansteckungen es innerhalb der zurückliegenden sieben Tage gegeben hat, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, schnellte in Frankenthal am Montag auf 168,2 hoch. Tags zuvor hatte er noch bei 127,1 gelegen.

Ein Kind, das die Kinderkrippe Mahlastraße 35 besucht, ist nach Angaben der Stadtverwaltung am Freitag positiv auf Covid-19 getestet worden. „Das Gesundheitsamt wurde entsprechend informiert, auch die Eltern der Kinder in der Einrichtung“, teilte die Pressestelle mit. Am Montagmorgen habe das Kreisgesundheitsamt mitgeteilt, dass die Kontaktpersonen der Kategorie I, die engeren Umgang mit dem Kind hatten, in einwöchige häusliche Quarantäne geschickt würden. Betroffen seien sechs Kinder und fünf Erzieherinnen.