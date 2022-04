Frankreich hat die Spritpreise gesenkt. Und zwar um 18 Cent pro Liter. Das lockte am Wochenende Sprittouristen ins Nachbarland. Die Folge: lange Warteschlangen vor den Zapfsäulen. Doch Tanken in Frankreich hat auch seine Tücken. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Wie es Tanktouristen bei Weißenburg so erging, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.