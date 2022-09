Interview: Wann lassen Sie sich wieder impfen, Herr Minister?

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) rechnet im Herbst wieder mit einer flächendeckenden Maskenpflicht, um den Krankenstand in der kritischen Infrastruktur niedrig zu halten. Im Gespräch mit Karin Dauscher lehnt der 44-Jährige außerdem mehr Medizinstudienplätze im Land ab.

