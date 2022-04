Die Regierung in Frankreich hat einen Preisnachlass auf Benzin und Diesel beschlossen. Von den verbilligten Preisen, die bis mindestens 31. Juli gelten, können auch Touristen profitieren. Laut Mitteilung des deutsch-französischen Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz gelten ab heute an allen Tankstellen Frankreichs die vergünstigten Spritpreise. Für Verbraucher beträgt der Rabatt 18 Cent pro Liter, inklusive Steuern. Diese Subventionen kosten den französischen Staat etwa zwei Milliarden Euro.

Bereits in den vergangenen Wochen waren die Kraftstoffpreise im Nachbarland günstiger als in Deutschland. Für Bewohner der Grenzregion kann sich ein Umweg nach Frankreich zum Tanken also durchaus lohnen. Aber auch für Urlauber, die über die Osterfeiertage eine Fahrt nach Frankreich planen, kann sich das Volltanken im Nachbarland rentieren. Zu bedenken ist, dass es in Frankreich viele Selbstbedienungstankstellen und Tankautomaten gibt. An diesen kann nur mit einer internationalen Kreditkarte bezahlt werden. Die Verbraucherschützer machen zudem darauf aufmerksam, dass die in Deutschland gern genutzte Girocard nicht immer akzeptiert werde.