In Bad Dürkheim haben Spezialisten des Landeskriminalamtes am Samstagabend am Schlamberg zwei verdächtige Gegenstände gesprengt. Noch immer gibt es einige offene Fragen zu dem Polizeieinsatz. Die Detonation war bis in die Dürkheimer Innenstadt zu hören.

14 von 16 Bundesländern erleichtern Abi-Prüfungen

Fast alle Bundesländer wollen ein weiteres Mal die Anforderungen für die schriftlichen Abiturprüfungen verringern. Auch Rheinland-Pfalz hat bereits eine Entscheidung getroffen.

Fahrradunfälle auf Feldwegen: Wie steht es um die Sicherheit und Haftung?

Asphaltierte Feldwege werden gerne von Radlern zum entspannten Fahren abseits von Straßen genutzt. Doch immer mal wieder passieren Unfälle auf unebener Strecke. Wer trägt die Verantwortung?

Interview: „Inzwischen werden in allen Branchen Arbeitskräfte gesucht“

Können Flüchtlinge die größer werdende Arbeitskräftelücke schließen? Darüber sprach Ralf Joas mit Heidrun Schulz, der Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.

Sechs Tipps, um Strom, Gas und Öl zu sparen

Am 5. März ist Internationaler Energiespartag – er ist wichtiger denn je. Und das Frühjahr ist unsere Chance, im Haushalt jede Menge Energie zusätzlich einzusparen. Hier sind die Expertentipps.

Der ewige Eros: Ramazotti in der SAP-Arena

Wenn Phil Collins Italiener wäre, würde er so klingen wie Eros Ramazotti. Das weiß der Römer, der das auch durchaus als Kompliment auffasst. Gemein haben die beiden Musiker diese beinahe unanständige Hitdichte und Formatradiotauglichkeit. Davon konnte man sich am Samstagabend in der Mannheimer SAP-Arena überzeugen.

Die Welt, wie Donald Trump sie sieht

Die Reden von Ex-Präsident Donald Trump haben selten einen roten Faden. Aber der Monolog, den er am Samstagabend bei der CPAC-Tagung der rechten Republikaner vom Stapel lässt, klingt selbst für seine Verhältnisse wild, schreibt RHEINPFALZ-USA-Korrespondent Karl Doemens.

Finanzaufsicht warnt vor Teilverkauf von Immobilien

Das eigene Haus zum Teil verkaufen und trotzdem dort wohnen können – mit einer hübschen Summe Geld auf einen Schlag. Das klingt erst einmal verlockend. Doch die Finanzaufsicht sieht viele Risiken bei den Angeboten. Besser für Senioren ist eine andere Lösung.

In der Tiefe der Ozeane locken die Rohstoffe

Die Gefahr ist groß, dass weite Teile der Tiefsee ausgebeutet und zerstört werden, bevor die Meeresgebiete fern des Lichts wirklich erforscht sind.

