Schmierfinken haben an der Heiligen Geist-Kirche in Landstuhl ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitag gemeldet, dass unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen die Außenwand der Kirche mit dunkler Farbe beschmiert haben. Mit dem gleichen Schriftzug wurde bereits zu Wochenanfang die evangelische Stadtkirche besprüht. In der Ortschaft Bann sei es ebenfalls zu mehreren Schmierereien der gleichen Art gekommen. Quer durch die Ortsgemeinde habe sich hier ein „Künstler“ verewigt. Laut Polizei beobachtete eine Zeugin im Laufe der Nacht eine verdächtige Person im Bereich der dortigen Grundschule. Bei einer Durchsuchung des 16-Jährigen sei eine Spraydose sichergestellt worden. Nach Anzeigenaufnahme wurde der Jugendliche seinen Eltern überstellt. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigungsserie dauern an.