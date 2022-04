Ein Sprachkurs der besonderen Art bietet die Volkshochschule Edenkoben jetzt an. In dem Kurs „P(f)älzisch als Fremdsprache? – sprachliche Besonderheiten unseres Dialekts“ beschäftigen sich Teilnehmer zusammen mit Referentin Maria Wagner mit dem Pfälzer Dialiekt. Dieser etwas andere „Sprachkurs“ richtet sich an alle Personen, die sprachliche Besonderheiten des Pfälzischen kennenlernen möchten. Dabei werden neben Besonderheiten des pfälzischen Wortschatzes und der pfälzischen Aussprache auch grammatische Besonderheiten genauer untersucht. Der Kurs findet am Montag, 4. April, von 18.30 bis 20.45 Uhr in der Paul-Gillet-Realschule, Luitpoldstraße 74, statt. Weitere Infos bei der VHS Edenkoben, Weinstraße 86, Telefonnummer 06323 5585, E-Mail: vhs-edenkoben@t-online.de.