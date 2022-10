Sportvereine sehen sich durch die Energiekrise in ihrer Existenz gefährdet. Durch hohe Kosten für Fluchtlicht, Hallenheizung oder Warmwasserduschen droht das Aus. Joannis Chorosis vertritt 75 Ludwigshafener Sportvereine mit rund 50.000 Mitgliedern in Energiefragen. Im Gespräch mit Michael Schmid schlägt er Alarm. Das Interview lesen Sie hier.

Wer ab 2024 Oberbürgermeister in Frankenthal wird, entscheidet sich nächsten Sommer. Klar ist: Amtsinhaber Martin Hebich (CDU) tritt nicht mehr an. Nach der SPD, die mit Aylin Höppner ins Rennen geht, haben jetzt auch die Freien Wähler einen Mann aus ihren Reihen ins Spiel gebracht. Warum die Frankenthaler FWG zum ersten Mal überhaupt einen eigenen Kandidaten nominiert - und wer der Bewerber ist - lesen Sie hier.

Noch nie ist der Wasserstand am Kuhuntersee im Naherholungsgebiet Binsfeld dem dort ansässigen Anglerverein zufolge so niedrig gewesen wie in diesen Tagen. Warum die Angler Fischsterben und mehr befürchten – und warum ein millionenschweres Forschungsprojekt deshalb auf der Kippe steht, erfahren Sie hier.

Obst und Gemüse selbst anzubauen, macht Spaß und spart auch Geld. Tipps von Garten-Experten finden Sie hier.

Sie wirken rätselhaft und unergründlich. Den Freimaurern haftet seit jeher etwas Geheimnisvolles an, mit ihren Tempel-Ritualen, von denen nichts nach außen dringen darf. Was einen umso neugieriger werden lässt. Die Mannheimer Johannisloge feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Mehr dazu hier.