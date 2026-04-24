Die Bundesregierung will Sportstätten auf Vordermann bringen. In der ersten Runde des großen Förderprogramms fließt auch Geld in die Pfalz. Dabei wollten sie in Wörth offenbar sicher gehen, um bloß nicht vergessen zu werden. Gleich fünf Projekte haben die Kommunalpolitiker vorgeschlagen, als die Bundesregierung im Herbst 2025 ankündigte, mit einer Milliarde Euro die Sportstätten in der Bundesrepublik zu sanieren. Zumindest ein Wörther Vorhaben hat den Sprung in die erste Förderrunde geschafft: Für die Sanierung des Stadions erhält die Stadt gut eineinhalb Millionen Euro.

Die sogenannte „Sportmilliarde“ wird über vier Jahre in mehreren Tranchen vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen verteilt. Für die ersten 333 Millionen Euro gab es 3600 Anträge – um alle Projekte fördern zu können, wären demnach 7,5 Milliarden Euro nötig. Den Sanierungsstau bei rheinland-pfälzischen Sportstätten schätzt der Landessportbund derzeit auf rund 1,5 Milliarden Euro. Deshalb erkennt der südpfälzische LSB-Präsident Rudolf Storck in der ersten Förderrunde zwar „ein wichtiges und richtiges Signal“. Es könne aber nur der Anfang sein. 14 Projekte in Rheinland-Pfalz werden nun mit 17,5 Millionen Euro bedacht. Das Geld ist ab August abrufbar.

In der Pfalz werden außer dem Stadion in Wörth zwei weitere Sportstätten gefördert. In Eisenberg soll das Waldschwimmbad für knapp 2,2 Millionen Euro saniert werden und die Sanierung des Kunstrasenplatz des MTV 1873 Pirmasens wird mit gut 607.000 Euro unterstützt.