Beim 20. Neustadter Mountainbike-Marathon hat es am Sonntag in einem von insgesamt sieben Rennen einen Todesfall gegeben. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist für einen Sportler jede Hilfe zu spät gekommen. Rettungskräfte hatten demnach den Sportler nicht mehr reanimieren können. Die Angelegenheit wird von der Staatsanwaltschaft in Frankenthal bearbeitet, die am Sonntagabend nicht zu erreichen war. Martin Hellige, der mit seinem Team erstmals die Gesamtorganisation übernommen hatte, zeigte sich bestürzt, als ihn die Nachricht erreichte: „Mir sind bisher keine Details bekannt. Ich stehe mit der Polizei in Kontakt und kann nur bestätigen, dass es zu einem Todesfall kam.“