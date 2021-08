Die SPD-Stadtratsfraktion kritisiert das Gebäudemanagement des Baudezernats, das den Bedürfnissen der Sportvereine nicht gerecht werde. So sei die monatelange Corona-Zwangspause nicht genutzt worden, um die notwendigen Instandsetzungsarbeiten an den Sporthallen anzugehen. Außerdem gebe es erhebliche Kommunikationsdefizite.

„Zahlreiche Vereine sind auf uns zugekommen und monieren nicht nachvollziehbare Schließzeiten sowie die schlechte Kommunikation mit den Klubs“, sagt Christian Schreider, sportpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion. Unverständnis herrsche darüber, dass die sicher notwendigen Instandsetzungsarbeiten nicht während der monatelangen coronabedingten Schließungen, sondern wie immer in den Sommerferien angesetzt worden seien.

„Gerade erst konnte der Sport wieder in den Trainingsbetrieb zurück, da werden die Hallen geschlossen. Oder sie dienen, wie die Turnhalle der Mozartschule Rheingönheim, wochenlang als Lagerplatz für ausgebaute Tafeln – obwohl bereits Sport wieder erlaubt war“, moniert Schreider. Für die Sporthalle im Schulzentrum Mundenheim sei den VTV eine Schließung für die ersten drei Ferienwochen angekündigt worden, die Heinrich-Ries-Halle (Trainingsstätte der Friesenheimer Bundesliga-Handballer) hätte zunächst die kompletten sechs Ferienwochen dicht sein sollen – was den Eulen kurzfristig im Juni offenbart worden sei.

Unzumutbare Bedingungen

„Es ist höchst bedenklich, dass mehrere Vereine berichten, über Wochen keine Antwort vom Gebäudemanagement zu bekommen“, so Schreider. Die Eulen hätten mit dem Mutterverein TSG Lösungen in der Braun-Halle mit viel Aufwand und Einschränkungen für den Amateur- und Jugendsport erarbeitet – um dann einen Tag nach Trainingsauftakt die Info zu erhalten, dass die Ries-Halle doch frei sei – aber möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt geschlossen werde. „Das sind unzumutbare Rahmenbedingungen für Leistungssport“, so Fraktionsvize Schreider, der den Bereich Sport von der Kritik ausnimmt, für den Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zuständig ist.