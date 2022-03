Die unter der Dachmarke Dürkheimer Spitzenwinzer zusammengeschlossenen Weingüter und Winzergenossenschaft haben eine Spendenaktion für die Ukraine ins Leben gerufen. 27 Winzer und WGs haben Weinpakete zusammengestellte, deren Verkaufserlös in die Hilfsaktion von Dürkheims polnischer Partnerstadt Kluczbork fließen sollen. Die Kluczborker beliefern ihre ukrainische Partnerstadt Bereschany mit konkreten Hilfsgütern (wir berichteten). „Zusammen mit unseren Kollegen aus Leistadt und Ungstein haben wir in jedem Paket einen tollen Querschnitt unseres Könnens zusammengestellt – zwölf Weine, die sich sehen lassen können“, so der Vorsitzende des Dürkheimer Weinbauvereins Bad Dürkheims. Die Hilfsbereitschaft der Winzer sei riesig, so Schmitt. Es seien bereits nach kurzer Zeit über 2000 Flaschen gespendet worden. Die Aktion sei mit Wirtschaftsförderer Marcus Brill auf den Weg gebracht worden. Die Stadt stellet ihre Logistikkette zur Abrechnung und zum Vertrieb bereit. Über www.spitzenwinzer.de werden ab Donnerstag die Pakete (85 Euro) zum Verkauf stehen. Der Versand ist deutschlandweit kostenfrei. Auch eine Abholung der Pakete ist möglich: Ab Samstag, 26. März, können die Pakete direkt im Weingut Heissler oder im Weingut Wegner erworben werden.