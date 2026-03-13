Kein Sieger im Topspiel der Fußball-Oberliga: Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II und Verfolger FK Pirmasens trennen sich 1:1. Damit bleibt es beim Vier-Punkte-Vorsprung.

Vor 1398 Zuschauern im Regen auf Platz 4 am Betzenberg war der Tabellenführer aus Kaiserslautern meist im Vorwärtsgang, Pirmasens spielte eher abwartend. So kam der FCK II zu Möglichkeiten. Shawn Blum scheiterte an FKP-Torwart Benjamin Reitz (10.), Felix Geißler (23.) und Blum (26.) schossen nur ganz knapp vorbei. Wie aus dem Nichts erzielten aber die Gäste die Führung. Thomas Selensky nutzte eine Verwirrung in der FCK-Abwehr eiskalt aus (40.). Mit der überraschenden Führung für Pirmasens ging es in die Pause.

Die Führung beflügelte Pirmasens. Der FKP spielte nun mutig nach vorne. Dennis Krob scheiterte an FCK-Keeper Enis Kamga (47.), ebenso Marc Ehrhart (52.). Krob hätte das 2:0 machen müssen, als er den Ball nur noch ins leere Tor hätte schieben müssen. Doch er wartete zu lange, ein FCK-Spieler konnte blocken (60.).

Plötzlich war die U21 des FCK wieder da. Nach Pass von Owen Gibs war der eingewechselte Ben Reinheimer zur Stelle und machte das 1:1 (73.). Alles wieder offen. In der intensiven Schlussphase hatte Blum die Chance zum Siegtor, scheiterte aber an Reitz (86.). Es blieb beim 1:1.