Der Spielplatz in der Nähe des Gasthauses „Berghof“ in Rammelsbach (Kreis Kusel) bleibt bis auf weiteres gesperrt. Am Dienstag waren auf dem Gelände zwei Rasierklingen gefunden worden. Am Mittwoch untersuchten Polizeibeamte das Gelände und entdeckten eine dritte Klinge. Ortsbürgermeister Thomas Danneck will am Donnerstag entscheiden, ob der gesamte Sand, mit einem Volumen von etwa 40 Kubikmetern, ausgetauscht oder durchsiebt wird. Da die Polizeibeamten vor Ort waren, wurde auch gleich der zweite Rammelsbacher Spielplatz in der Schulstraße untersucht, ohne dass jedoch Rasierklingen gefunden wurden.