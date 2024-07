Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan für die neue Saison in der Ersten und Zweiten Fußball Bundesliga veröffentlicht. Der 1. FC Kaiserslautern startet am 3. oder 4. August gegen Ulm in die Spielzeit 2024/25 in der zweiten Liga. Eröffnet wird die neue Zweitligsaison am 2. August, 20.30 Uhr, mit der Partie des 1. FC Köln gegen den Hamburger SV. Das erste Heimspiel der „Roten Teufel“ in der neuen Saison folgt am zweiten Spieltag vom 9. bis 11. August gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Laut DFL steht die genaue Terminierung der ersten beiden Spieltage in der Zweiten Bundesliga noch aus. Bekanntgegeben werden die genauen Termine demnach in der kommenden Woche.

Am 17. August geht es dann in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Ingolstadt. Beendet wird die Hinrunde zwischen dem 20. und 22. Dezember gegen den 1. FC Köln. Dementsprechend geht es am letzten Spieltag der Saison gegen den gleichen Gegner (18. Mai 2025). Zum Derby mit dem Karlsruher SC kommt es am 15. Spieltag (6. bis 8. Dezember) sowie auswärts am 32. Spieltag (2. bis 4. Mai 2025).