Die Gebietsspruchkammer des Fußballverbands befasst sich nun mit dem Abbruch des Fußball-Freundschaftsspiels zwischen Vatanspor Frankenthal (B-Klasse) und dem FC Arabia (C-Klasse) am Sonntag, 25. Juli, auf dem Kunstrasenplatz in Mörsch. Laut dem Staffelleiter der Fußball-B-Klasse, Thomas Knecht-Jentzsch, haben inzwischen Vertreter beider Mannschaften ihre Stellungnahme abgegeben. Demnach sollen sich zwei Spieler gestritten haben, worauf es zur Rudelbildung gekommen sei. Wegen eines medizinischen Notfalls, der nicht im direkten Zusammenhang mit dem Streit gestanden habe, sei erst danach ein Krankenwagen gerufen worden. Schiedsrichter-Obmann Jens Schmidt hatte sich gegenüber der RHEINPFALZ nicht näher äußern wollen, warum der Schiedsrichter die Partie abgebrochen hat, da es sich um ein schwebendes Verfahren handele. Knecht-Jentzsch hat nach eigener Aussage die Unterlagen nun an den Verband weitergeleitet. Wann die Gebietsspruchkammer, die über eventuelle Strafen zu befinden hat, tagt, konnte er nicht sagen.