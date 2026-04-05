Die Rhein-Neckar haben am Ostersonntag eine große Chance verpasst, näher an den TBV Lemgo Lippe heranzurücken und den sechsten Platz in Angriff zu nehmen, der für die Europapokalteilnahme berechtigt: Die Löwen verloren beim Angstgegner HC Erlangen mit 27:29 (13:10). Nach einer passablen ersten Halbzeit legten die Löwen einen schwachen zweiten Durchgang hin. Vor allem der Start nach der Pause war desolat – sie mussten einen 0:5-Lauf hinnehmen. Immer wieder scheiterten sie an Torhüter Tin Herceg. Jannik Kohlbacher spielte den Alleinunterhalter. Erlangen hatte nun viel mehr Biss im Angriff, die Löwen wirkten zu fahrig. Durch die Niederlage hat Lemgo weiter vier Punkte Vorsprung auf die Löwen, dazwischen liegt nun die MT Melsungen.

Es war das erste Spiel der Löwen nach der Degradierung von Uwe Gensheimer, der seit Karfreitag nicht mehr Sportlicher Leiter des Bundesligisten ist und künftig die Internationalisierung des Klubs verantwortet. Geschäftsführer Holger Bachert versuchte, vor der Partie die sehr brisante Personalentscheidung zu erklären – es misslang.