Die Bundesliga-Partie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin wurde am Samstagabend 19.30 Uhr abgesagt, eine Stunde vor Spielbeginn. Grund dafür waren vier positive Corona-Tests bei den Berlinern. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Die Löwen mühten sich die ganze Woche, damit zumindest die erlaubten 750 Zuschauer die Partie in der SAP-Arena hätten verfolgen können. Bis um 3 Uhr in der Nacht zum Samstag wurden die Zusagen für die Zuschauer verschickt, die im Losverfahren Glück hatten. Die Löwen absolvierten vor den Fans ein Showtraining.