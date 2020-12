Am Dienstagabend holten die Eulen Ludwigshafen beim Schlusslicht HSC 2000 Coburg noch ein 23:23-Unentschieden, am Mittwochnachmittag stand fest: Es war die letzte Bundesliga-Partie des Jahres 2020 für die Ludwigshafener, die Weihnachtsferien beginnen für die Eulen-Spieler etwas früher. Denn die für Samstag (16 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle) angesetzte Begegnung gegen die mit deutschen Nationalspielern gespickte MT Melsungen fällt corona-bedingt aus.

Bei den Nordhessen waren mit Silvio Heinevetter, Timo Kastening und Yves Kunkel drei Spieler bei den üblichen Testungen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die komplette Mannschaft des Tabellenelften war daraufhin bereits seit Montagabend in häuslicher Quarantäne. Die Bundesliga-Partie der Melsunger gegen den TVB Stuttgart am Dienstag war ebenfalls schon abgesagt worden. Laut den örtlichen Gesundheitsbehörden in Melsungen soll die MT-Mannschaft bis Jahresende in Quarantäne bleiben.

Einen neuen Spieltermin gibt es noch nicht. Die Eulen haben ab sofort Urlaub und nehmen im Januar die Vorbereitung unter Regie von Trainer Ben Matschke wieder auf.